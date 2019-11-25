Популярная российская певица Нюша поделилась фото с подросшей дочерью. Кадр звезда опубликовала в Instagram.

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На снимке малышка спит у звездной мамы на руках. Трогательный кадр не оставил равнодушным подписчиков Нюши:"Вы такие милые", "Лучшая мама!", "От вас невозможно оторвать взгляд", "Счастье мамы".

Однако некоторые подписчики также раскритиковали звезду и сказали, что еще рано возить с собой ребенка.

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