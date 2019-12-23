Уснул за рулем: в Киеве фура протаранила легковушку [ Редактировать ]
В понедельник, 23 декабря, в Киеве столкнулись легковушка и фура. Позже в сети появилось видео страшной аварии. Его опубликовал "Киев оперативный".
"Водитель фуры уснул за рулем и, после столкновения на дороге, попал в занос и снес легковую машину", - говорится в подписи к кадрам.
Уточняется, что в происшествии никто не пострадал.
"Водитель белого Hyundai оказался в нескольких сантиметрах от столкновения и вовремя отскочил", - добавляют журналисты.
Ранее сообщалось, что под Львовом произошла ужасающая авария на трассе.
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Отмечается, что инцидент произошел возле станции метро "Левобережная"