В понедельник, 23 декабря, в Киеве столкнулись легковушка и фура. Позже в сети появилось видео страшной аварии. Его опубликовал "Киев оперативный".

"Водитель фуры уснул за рулем и, после столкновения на дороге, попал в занос и снес легковую машину", - говорится в подписи к кадрам.

Уточняется, что в происшествии никто не пострадал.

"Водитель белого Hyundai оказался в нескольких сантиметрах от столкновения и вовремя отскочил", - добавляют журналисты.

Ранее сообщалось, что под Львовом произошла ужасающая авария на трассе.