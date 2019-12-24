На Галапагосах затонула баржа з нафтопродуктами [ Редактировать ]
На Галапагосах запровадили надзвичайний стан. Два дні тому поблизу острова Сан-Кристобаль затонула баржа з нафтопродуктами. Співробітники національного парку намагаються завадити поширенню дизельного палива.
На баржі його було понад дві з половиною тисячі літрів. На місці аварії встановили захисні бар'єри, щоб зібрати нафтопродукти - застосовують абсорбенти.
по теме
В Австралії дикі тварини збігаються на ферми
Мешканці одного з національних парків в Австралії потяглися на сільськогосподарські ферми
На Черкащині фура розлила цистерну небезпечної смоли
Фура, яка перевозила хімічну речовину, з'їхала на узбіччя та перекинулась у кювет поблизу міста Золотоноша
У США пес крав у поліцейських різдвяні подарунки (відео)
Поліцейські у штаті Масачусетс виявили злодія у своєму відділку, який крав різдвяні подарунки
Девушка наняла самолет для поисков собаки
Девушка предложила вознаграждение в семь тысяч долларов
Браконьєри в законі: хто покриває незаконний вилов риби в Україні?
Промисловий лов майже неконтрольований, а більшу частину вилову продають не офіційно - чи можна врятувати українські річки від такого браконьєрства?