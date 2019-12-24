На баржі його було понад дві з половиною тисячі літрів

На Галапагосах запровадили надзвичайний стан. Два дні тому поблизу острова Сан-Кристобаль затонула баржа з нафтопродуктами. Співробітники національного парку намагаються завадити поширенню дизельного палива.

На баржі його було понад дві з половиною тисячі літрів. На місці аварії встановили захисні бар'єри, щоб зібрати нафтопродукти - застосовують абсорбенти.