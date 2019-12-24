Запуск поездов в Крым: в ООН появилась реакция [ Редактировать ]
Представитель Украины при ООН Олег Николенко заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на информацию о запуске железнодорожного сообщения России с аннексированным Крымом через Крымский мост. Об этом Николаенко написал на своей странице в Facebook.
В частности, в ООН заявили, что необходимо соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины.
"Есть реакция Генерального секретаря ООН на открытие железнодорожного движения через "крымский мост": должны соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины", - написал Николенко.
Представитель в ООН уточнил, что в резолюции Генеральной Ассамблеи осуждается строительство моста как грубое нарушение Устава ООН, а также предостерегают российских чиновников от несогласованных визитов на Крымский полуостров.
Противоправные действия России на временно оккупированной территории Украины не должны оставаться без ответа международного сообщества.
Ранее мы писали о том, что сильный шторм едва не разрушил Керченский мост. А также о том, что в Керченский мост ударили сразу две молнии.
по теме
Генассамблея ООН приняла еще одну резолюцию по Крыму
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека
Цены на топливо: Зеленский призвал АЗС к снижению
Президент Зеленский провел важное совещание
Обмен пленными: кто попадет в список
Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы сообщила, что обмен пленными состоится до конца этого года
Заключение газовых контрактов: в России опровергли информацию
В понедельник, 23 декабря, вице-премьер России Дмитрий Козак сделал заявление
Выборы в ОТО: объявлены первые результаты
В воскресенье, 22 декабря в 20:00, в Украине завершилось голосование на местных выборах в 86 объединенных территориальных общинах