Представитель Украины при ООН Олег Николенко заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на информацию о запуске железнодорожного сообщения России с аннексированным Крымом через Крымский мост. Об этом Николаенко написал на своей странице в Facebook.

В частности, в ООН заявили, что необходимо соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины.

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"Есть реакция Генерального секретаря ООН на открытие железнодорожного движения через "крымский мост": должны соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины", - написал Николенко.

Представитель в ООН уточнил, что в резолюции Генеральной Ассамблеи осуждается строительство моста как грубое нарушение Устава ООН, а также предостерегают российских чиновников от несогласованных визитов на Крымский полуостров.

Противоправные действия России на временно оккупированной территории Украины не должны оставаться без ответа международного сообщества.

Ранее мы писали о том, что сильный шторм едва не разрушил Керченский мост. А также о том, что в Керченский мост ударили сразу две молнии.