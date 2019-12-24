"До мурашек": Анфиса Чехова взбудоражила поклонников [ Редактировать ]
Популярная российская телеведущая и певица Анфиса Чехова поделилась с поклонниками фото, на котором предстала в нежном образе. На снимке звезда позирует лежа на песке в голубом платье.
"Ты цепляешь меня за крючки. Всю мою обнуляя мудрость. Я хочу тебя рвать на куски, И хочу, чтобы вместе проснулись!", - написала Чехова.
Поклонники с восторгом прокомментировали публикацию звезды: "Какие красивые слова", "Такая невероятная", "Слишком хорошая".
Ранее мы писали о том, что полуобнаженная Каменских взбудоражила пользователей сети.
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