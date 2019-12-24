У Леры Кудрявцевой лопнула грудь (фото) [ Редактировать ]
Популярная российская 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию на груди. Об этом сообщила звезда на своей странице в Instagram.
Известно, что Кудрявцева увеличила грудь 15 лет назад, но порвался один из имплантов. Звезда показала себя в больнице, чтобы предупредить других женщин об опасности.
"Наркоз еще не отошел, возможно, завтра я пожалею о своем откровении, но если мой пост убережет хотя бы нескольких девушек от установления имплантов, значит, все не зря", - объяснила телезвезда.
Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова взбудоражила поклонников.
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