"Одна нога в 2020 году": Никитюк шокировала поклонников [ Редактировать ]
Леся Никитюк / Фото: Іnstagram
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно "взорвала" сеть пикантным фото, порадовала фанатов новым снимком. Она опубликовала его в своем Instagram.
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"Одна нога уже в 2020 году. Угадайте, какие цвета нужно надеть в новогоднюю ночь", - написала звезда.
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк "взорвала" сеть пикантным фото, а также Каменских шокировала дерзким образом.
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