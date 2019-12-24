Православные всего мира вспоминают 25 декабря святого Спиридона Тримифунтского. При жизни он мог предсказывать будущее, был наделен даром врачевания и мог изгонять бесов. За это его почитают как чудотворца.

Что нужно сделать в этот день:

В этот день стоит пожелать здоровья всем окружающим.

Приметы на 25 декабря:

Если солнце светит ярко, то лето будет солнечное и плодородное.

Пасмурное утро 25 декабря - к ранней весне.

Смотрите также календарь праздников на 2020 год.