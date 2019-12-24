Приметы на 25 декабря: что нужно сделать [ Редактировать ]
Приметы / Фото: соцсети
Православные всего мира вспоминают 25 декабря святого Спиридона Тримифунтского. При жизни он мог предсказывать будущее, был наделен даром врачевания и мог изгонять бесов. За это его почитают как чудотворца.
Что нужно сделать в этот день:
В этот день стоит пожелать здоровья всем окружающим.
Приметы на 25 декабря:
- Если солнце светит ярко, то лето будет солнечное и плодородное.
- Пасмурное утро 25 декабря - к ранней весне.
Смотрите также календарь праздников на 2020 год.
по теме
Prev Next
23 декабря 2019 18:20
Приметы на 24 декабря: что обязательно нужно сделать
24 декабря православная церковь чтит память нескольких святых
20 декабря 2019 18:54
Приметы на 21 декабря: что категорически запрещено
21 декабря православная церковь чтит память преподобного Патапия Фивского
10 декабря 2019 05:30
Приметы на 10 декабря: что запрещено делать
Православные всего мира 10 декабря отмечают Знамение Пресвятой Богородицы
04 декабря 2019 19:12
Приметы на 5 декабря: что нельзя делать
Православные всего мира вспоминают 5 декабря Прокопия Чтеца
19 декабря 2019 09:16
День адвоката 2019: поздравления в стихах и картинках
Ежегодно 19 декабря празднуется профессиональный праздник - День адвокатуры Украины