С начала антиправительственных протестов в Иране, которые начались в середине ноября, погибли 1,5 тысяч человек, сообщает "РБК-Украина".

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"Среди жертв по меньшей мере 17 подростков, 400 женщин, а также сотрудники сил безопасности страны и полиция", - говорится в сообщении.

По информации издания, к массовым убийствам причастна власть, в ноябре после нескольких дней протестов в разных частях Ирана верховный лидер страны Али Хаменеи приказал органам власти и правоохранителям сделать все, чтобы митинги прекратились.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии тела погибших смыло в море.