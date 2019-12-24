Во время протестов трагически погибли более тысячи человек [ Редактировать ]
С начала антиправительственных протестов в Иране, которые начались в середине ноября, погибли 1,5 тысяч человек, сообщает "РБК-Украина".
"Среди жертв по меньшей мере 17 подростков, 400 женщин, а также сотрудники сил безопасности страны и полиция", - говорится в сообщении.
По информации издания, к массовым убийствам причастна власть, в ноябре после нескольких дней протестов в разных частях Ирана верховный лидер страны Али Хаменеи приказал органам власти и правоохранителям сделать все, чтобы митинги прекратились.
Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии тела погибших смыло в море.
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