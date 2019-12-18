В Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд из-за извержения вулкана число жертв растет. Тела двух пропавших без вести смыло в море. Так считает полиция. Об этом информирует dpa.

Власти глубоко соболезнуют и сожалеют, что они не обнаружили тела австралийского подростка и местного гида.

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"Я твердо убежден, но я не могу быть абсолютно уверен, что эти два тела были смыты в море", - сказал заместитель комиссара полиции Майк Клемент.

В результате извержения вулкана 16 человек погибло. Министерство здравоохранения сообщило, что 14 человек, все еще проходят лечение в четырех больницах по всей Новой Зеландии.