В Новой Зеландии тела погибших смыло в море [ Редактировать ]
В Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд из-за извержения вулкана число жертв растет. Тела двух пропавших без вести смыло в море. Так считает полиция. Об этом информирует dpa.
Власти глубоко соболезнуют и сожалеют, что они не обнаружили тела австралийского подростка и местного гида.
"Я твердо убежден, но я не могу быть абсолютно уверен, что эти два тела были смыты в море", - сказал заместитель комиссара полиции Майк Клемент.
В результате извержения вулкана 16 человек погибло. Министерство здравоохранения сообщило, что 14 человек, все еще проходят лечение в четырех больницах по всей Новой Зеландии.
Ранее сообщалось, что опасный тайфун на Филиппинах "убивает" людей.
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