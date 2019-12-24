Курс валют на 25 декабря: какой прогноз НБУ [ Редактировать ]
Курс валют / Фото: NewsOne
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 25 декабря. Регулятор укрепил курс гривны по отношению к доллару на пять копеек. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Нацбанка.
НБУ установил официальные курс доллара на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2325,5155 гривны (-2,0611);
- 100 евро - 2576,6712 гривны (-1,1199)
Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.
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