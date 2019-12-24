Пенсии в Украине повысили - ПФУ [ Редактировать ]
Пенсионный фонд Украины 24 декабря завершил финансирование пенсий за декабрь 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Пенсионного Фонда Украины в Facebook.
По данным ведомства, на пенсии за декабрь направлено 35,5 млрд грн, что несколько больше, чем в ноябре (35,2) млрд грн.
Раньше сообщалось о том, что прожиточный минимум в Украине увеличат. А также, кто может оформить выплаты пенсию в 50 лет.
по теме
Министр экономики жестоко раскритиковал НБУ
Милованов заявил, что курс национальной валюты гривны слишком высокий
Коммуналка в Украине снизится - Гончарук
Сумма в платежке за тепло должна снизиться до 30%
Велика приватизація уряду Гончарука є позитивом для економіки країни - експерти
Започатковане урядом Гончарука проведення великої приватизації державних підприємств є позитивом для української економіки
Цены на топливо: Зеленский призвал АЗС к снижению
Президент Зеленский провел важное совещание
Обмен пленными: кто попадет в список
Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы сообщила, что обмен пленными состоится до конца этого года