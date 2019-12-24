Пенсионный фонд Украины 24 декабря завершил финансирование пенсий за декабрь 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Пенсионного Фонда Украины в Facebook.

По данным ведомства, на пенсии за декабрь направлено 35,5 млрд грн, что несколько больше, чем в ноябре (35,2) млрд грн.

Раньше сообщалось о том, что прожиточный минимум в Украине увеличат. А также, кто может оформить выплаты пенсию в 50 лет.