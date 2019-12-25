Філіпінами пройшовся масштабний тайфун "Урсула" [ Редактировать ]
По центральних Філіппінах вдарив тайфун "Урсула". За інформацією місцевих ЗМІ щонайменше одна людина загинула. Від негоди потерпають близько 15 міст та 80 селищ: там підтоплені будинки, пошкоджені лінії електропередач та паралізовано рух громадського транспорту.
Також у деяких провінціях призупинено роботу морських суден - близько 20 тисяч людей застрягли в портах країни. За даними синоптиків, тайфун вируватиме на Філіппінах до кінця тижня.
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