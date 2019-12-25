По центральних Філіппінах вдарив тайфун "Урсула". За інформацією місцевих ЗМІ щонайменше одна людина загинула. Від негоди потерпають близько 15 міст та 80 селищ: там підтоплені будинки, пошкоджені лінії електропередач та паралізовано рух громадського транспорту.

Також у деяких провінціях призупинено роботу морських суден - близько 20 тисяч людей застрягли в портах країни. За даними синоптиків, тайфун вируватиме на Філіппінах до кінця тижня.