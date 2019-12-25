Закликають бути обачними і водіїв, і численних туристів

Суттєве погіршення погоди в Карпатському регіоні очікують сьогодні. В ДСНС попереджають, що знову можуть обмежити рух на деяких автошляхах.

Синоптики прогнозують сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу і потужний вітер. Закликають бути обачними і водіїв, і численних туристів.

Напередодні рятувальники шукали в горах американського туриста, знайшли його у задовільному стані і допомогли спуститися з Говерли.