Нічим дихати. Комунальники звозять нечистоти практично в центр села Рівне на Кіровоградщині. Там розташована очисна станція, яка не працює вже кілька років. Та попри це машини з нечистотами знову і знову їдуть у село. Чому - розбиралась Олена Бринза.

Очисна станція у центрі села Рівне вже більш як десять років не працює. Однак комунальники регулярно зливають сюди нечистоти.

"Куди воно тече все видно - запах чуєте самі", - говорить Леонід Пахолко, житель села Рівне.

Вже за тридцять метрів - житлові будинки. Люди обурені.

"Багато років тут вже всьо нічого не працює, очіщення стічних вод не проводиться, але приїжджає машина і просто зливає сюди бочки з фекаліями, тут живуть люди", - говорить Людмила Буреніна, жителька села Рівне.

"Вони перевернули машину Камаза і поїхали собі геть. Сморід сморід ужасний, вікно не одкрить, не провітрить, нічого абсолютно", - говорить Заріна Пахолко, жителька села Рівне.

Селяни не раз зверталися зі скаргами до влади.

"Получається що наша сільська рада отправляє до комунхоза, комунхоз отправляє назад в сільську раду, потім вони мєжду собой. Коли хочеш зібрати людей, вирішити це питання, вони на це не йдуть", - говорить Лариса Подольна, жителька села Рівне.

Порушення санітарних норм зафіксували й екологи.

"Не мають права, закрита територія, зливать не мають права все зафіксовано, надано припис по усуненню недоліків відповідно до чинного законодавства, дані очисні споруди не експлоатуються, надано припис сільській раді, надано припис сільській раді щодо вирішення питання про закриття очисних і будування нових капітальних очисних споруд", - говорить Станіслав Стюцаренко, державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища.

Однак сільська рада закриває очі на те, що комунальники незаконно зливають нечистоти.

"У нас другого місця куди виливать стоки немає, я ще раз говорю: другого місця куди виливать стоки - немає. Виливаємо ми їх туди, але це є порушення і за це нас можуть наказать", - говорить Григорій Лисогор, заступник голови Рівнянської сільської ради.

Аби відновити роботу станції, потрібно майже три мільйони гривень. Гроші вже кілька років просять в області. Однак безрезультатно.

"Нам сказали грошей немає і не ждіть, ми просимо знову, ми просимо у листопаді осьо дивіться року. По новому через подовачем цього запиту є районна державна адміністрація, ми не маємо права, коли ми вже будемо об'єднані, тоді матимемо права згідно положень, ми просимо оп'ять грошей уже на 19 рік, відповіді нам не надійшло", - говорить Григорій Лисогор, заступник голови Рівнянської сільської ради.

За кілька місяців екологи проведуть повторну перевірку. Якщо ситуація не зміниться, посадовцям загрожує штраф, а в подальшому і кримінальна відповідальність.