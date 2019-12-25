У Чилі лісові пожежі знищили десятки будинків [ Редактировать ]
В Чилі теж розгулялася вогняна стихія. Поблизу міста Вальпараїсо лісові пожежі пошкодили близько сотні будинків. Спалахнуло - просто в різдвяну ніч. Зі схилів на околицях вогонь швидко перекинувся на житлові райони.
Терміново довелося евакуювати кілька десятків родин, 90 тисяч осель знеструмили на час гасіння пожежі. У регіоні оголосили найвищий червоний рівень небезпеки. Місцева влада не виключає, що причиною займання міг стати навмисний підпал.
"Почуваюся безпорадним. Довкола все палає, вогонь підступає ближче. Ось там нагорі - будинок моєї мами, він уже згорів вщент", - говорить Антоніо, житель Вальпараїсо.
"Пошкоджені десятки осель, імовірно більше сотні. Але порахувати складно, тому що чимало будинків занедбані, до того ж вогонь не загасили повністю", - говорить Хорхе Мартінес, мер Вальпараїсо.
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