Бойовики застосували на Донбасі важку артилерію [ Редактировать ]
Ситуація на сході країни знову загострилась. Окупанти б'ють зі 120 мм мінометів. По Луганському на Донеччині випустили майже 40 мін. З важкого озброєння обстрілювали і Невельське. Минулося без втрат.
Загалом, за добу зафіксовано 12 ворожих обстрілів. Одна атака є вже сьогодні - знову поблизу Невельського.
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