Ситуація на сході країни знову загострилась. Окупанти б'ють зі 120 мм мінометів. По Луганському на Донеччині випустили майже 40 мін. З важкого озброєння обстрілювали і Невельське. Минулося без втрат.

Загалом, за добу зафіксовано 12 ворожих обстрілів. Одна атака є вже сьогодні - знову поблизу Невельського.