В канун Рождества трое туристов погибли в бассейне [ Редактировать ]
Накануне Рождества в Испании погибли трое британцев во время отпуска. Об этом сообщает BBC News.
В отеле Club La Costa World девятилетняя девочка плавала в бассейне, но начала тонуть. На помощь ей бросился 52-летний отец и 16-летний брат.
Все трое туристов утонули при загадочных обстоятельствах. Прибывшие в отель медики попытались откачать британцев, однако их жизнь спасти не удалось.
Ранее сообщалось, что слон разогнал людей с пикника и съел всю еду.
по теме
В Ужгороде "накрыли" бордель
В отеле Ужгорода полицейские задержали женщину-сутенера
Обнаженная Ратаковски с подругой "взорвали" сеть
Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками фото
Кто стал лучшим футболистом сборной Украины 2019
Руслан Малиновский стал лучшим игроком сборной Украины в 2019 году
Впервые в Украине провели трансплантацию сердца
В Ковельской районной больнице врачи и работники киевского Института сердца провели трансплантацию сердца
Томограмма мопса шокировала пользователей сети
Томограмма головы мопса ужаснула сеть