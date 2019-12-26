Накануне Рождества в Испании погибли трое британцев во время отпуска. Об этом сообщает BBC News.

В отеле Club La Costa World девятилетняя девочка плавала в бассейне, но начала тонуть. На помощь ей бросился 52-летний отец и 16-летний брат.

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Все трое туристов утонули при загадочных обстоятельствах. Прибывшие в отель медики попытались откачать британцев, однако их жизнь спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что слон разогнал людей с пикника и съел всю еду.