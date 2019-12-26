В пятницу, 27 декабря, погода в Украине будет холодной, с дождями, мокрым снегом, туманами и порывами ветра. Температура воздуха будет держаться на уровне +1...+5 градусов во всех областях. Об этом рассказала украинский синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

"27 декабря наибольшая вероятность снега и мокрого снега будет в западных областях Украины. И там - наиболее холодно, в течение дня – 0...+3 градуса", - добавила синоптик.

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В остальных регионах будет немного теплее – +2...+5 градусов, на юге и востоке – +3...+7 градусов. Жителям этих областей также будут досаждать дожди и туманы с дождем.

В Киеве 27-го декабря ожидается дождь и мокрый снег. Столбики термометров опустятся до+1...+3 градусов.

Ранее сообщалось, что погода в Киеве установила температурный рекорд.