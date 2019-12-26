В Китае нашли огромный метеоритный кратер [ Редактировать ]
В Китае ученые обнаружили метеоритный кратер, который был образован в древности в результате падения небесного тела. Об этом сообщается на сайте Китайской академии наук.
Глубина кратера - 150 метров, диаметр - 1850 метров.
Кратер был обнаружен при анализе спутниковых снимков. Он достаточно хорошо сохранился.
Эксперты пока затрудняются сказать, когда он возник. Удалось только установить, что ранее кратер был заполнен водой. Озеро "ушло" около 10 тысяч лет назад.
Ранее сообщалось, что NASA нашли на Луне следы падения космического корабля.
по теме
Как избавиться от насморка: советы врачей
Врачи перечислили самые простые способы борьбы с насморком
Какие продукты опасны для почек
Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, как перестать вредить почкам
Отказ от прививок: под Ривне младенец умер от коклюша
В Ривненской области в отделение интенсивной терапии и анестезиологии в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали младенца
Елка в доме опасна для здоровья - ученые
Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, что елка в доме опасна для здоровья