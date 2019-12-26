В Китае ученые обнаружили метеоритный кратер, который был образован в древности в результате падения небесного тела. Об этом сообщается на сайте Китайской академии наук.

Глубина кратера - 150 метров, диаметр - 1850 метров.

Кратер был обнаружен при анализе спутниковых снимков. Он достаточно хорошо сохранился.

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Эксперты пока затрудняются сказать, когда он возник. Удалось только установить, что ранее кратер был заполнен водой. Озеро "ушло" около 10 тысяч лет назад.

Ранее сообщалось, что NASA нашли на Луне следы падения космического корабля.