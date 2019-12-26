Реформувати систему оборонних закупівель планують у Міноборони. Зокрема, відмовитися від повного засекречення інформації про державне оборонне замовлення. Що ще має змінитися? - розкаже Олена Логінова.

Нинішня система оборонних закупівель застаріла, неефективна і не відповідає Євроатлантичним принципам, вважає міністр оборони - Андрій Загороднюк. Тому її збираються реформувати. Новий закон про оборонні закупівлі парламент уже ухвалив у першому читанні.

"Цей закон є абсолютно революційним для системи закупівель в країні взагалі. Він змінює повністю саму систему. Відмовляється від поняття ДОЗу, переходить на єдиний план закупівель всієї номенклатури товарів та послуг як озброєння, військова техніка так і все інше", - говорить Андрій Загороднюк, Міністр оборони України.

Вже з нового року планують створити Централізовану закупівельну організацію. Договори укладатимуться на ринковій основі. І хоча в тендерах зможуть брати участь іноземці, пріоритет обіцяють надавати вітчизняному виробнику. Але чи не найбільш революційною зміною називають відкриття системи оборонних закупівель. До цього вона була повністю засекречена. Відтепер хочуть зняти гриф секретності з половини закритої інформації. Для цього вноситимуть зміни до закону Про державну таємницю.

"Там є така стаття, яка просто дозволяла засекречувати в цілому все незалежно від того, чи є там справді речі, які згідно інших положень закону мають бути засекречені. І також ми змінюємо деякі інші статті, які не дозволяють дуже рамково підходити, наприклад, якщо це озброєння то секретно все - і його закупівля і його використання і його характеристики, тобто ми розмежовуємо ці інформації на різні групи і таким чином унеможливлюємо просто рамкове засекречення", - говорить Артур Переверзєв, Радник міністра оборони України

Цього року держава витратила на оборонне замовлення майже 17 млрд гривень. На ці гроші армія отримала майже сім із половиною тисяч одиниць різного озброєння та військової техніки. Зокрема, і американські протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".

"У військ в 2019 році надійшла значна кількість різних типів озброєння і військової техніки які є новими. У нас тепер на озброєнні есть безпілотний летальний апарат оперативного радіусу дії, який може застосовуватися в удаваному варіанті, у нас є на озброєнні автоматизований комплекс управління артилерією у нас есть тепер на озброєнні станція радіолокаційна для здійснення контрбатарейної боротьби", - говорить Анатолій Петренко, заступник міністра оборони України.

Розпочати реформу системи оборонних закупівель планують з 1 січня 2020 року.