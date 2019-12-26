За кнопкодавство і прогули депутатів не звільнятимуть. Конституційний суд визнав неконституційним позбавлення нардепів мандата за ці порушення.

Таку норму пропонував президент у своєму законопроєкті. Рішення КСУ ухвалив сьогодні. У ньому суд посилається на невідповідність нововведень чинним нормам Конституції.