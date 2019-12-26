У Франції люди отруїлися чадним газом на різдвяній службі [ Редактировать ]
У місті Карлепоне на півночі Франції більш як 20 людей отруїлися чадним газом на різдвяній службі.
Під час меси кілька людей поскаржилися на головний біль. На місце викликали пожежників, рятувальників і правоохоронців. Заміри повітря в будівлі показали підвищений вміст чадного газу. Загалом у храмі перебували близько 150 людей. Їх усіх терміново евакуювали у приміщення мерії. Джерело забруднення наразі не встановили. За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження.
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