У Мексиці знову активізувався вулкан Попокатепетль. Він розташований за 50 кілометрів від столиці і є другим за величиною в країні. Небезпечна гора викидає стовпи попелу та вулканічні гази на висоту до тисячі метрів.

У радіусі кілометра розлітаються розпечені уламки гірської породи. В районі поблизу вулкана оголосили тривогу, що, втім, не передбачає евакуації. Вулканологи переконують: Попокатепетль не становить загрози жителям найближчих міст та селищ.