У Мексиці знову активізувався вулкан Попокатепетль [ Редактировать ]
У Мексиці знову активізувався вулкан Попокатепетль. Він розташований за 50 кілометрів від столиці і є другим за величиною в країні. Небезпечна гора викидає стовпи попелу та вулканічні гази на висоту до тисячі метрів.
У радіусі кілометра розлітаються розпечені уламки гірської породи. В районі поблизу вулкана оголосили тривогу, що, втім, не передбачає евакуації. Вулканологи переконують: Попокатепетль не становить загрози жителям найближчих міст та селищ.
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