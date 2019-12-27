На Донбасі фіксують обстріли з боку бойовиків [ Редактировать ]
7 обстрілів з боку бойовиків зафіксували українські військові минулої доби. Російські найманці атакували із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Під ворожим вогнем опинилися наші захисники поблизу Невельського, Південного, Красногорівки, Новгородського та Троїцького.
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