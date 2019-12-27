Мехіко потерпає від смогу після різдвяних феєрверків та масштабної пожежі. Влада попереджає - нинішній рівень забруднення може заподіяти шкоди здоров'ю, і радить обмежити перебування надворі.

Нагадаю, на свята в історичному центрі Мехіко зайнявся один із найвідоміших продуктових ринків. Пожежа забрала життя двох людей, ще вісім постраждали.