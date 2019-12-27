Мать и жена Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову. Об этом сообщает "Громадське".

Они попросила Авакова встретится с арестованным Антоненко, который находится в изоляторе временно содержания в Киеве.

Мати та дружина Андрія Антоненка — підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета — звернулися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням забезпечити їм зустріч з ним pic.twitter.com/GYWbfNsCXj