Убийство Шеремета: мать и жена Антоненко обратились к Авакову [ Редактировать ]
Мать и жена Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову. Об этом сообщает "Громадське".
Они попросила Авакова встретится с арестованным Антоненко, который находится в изоляторе временно содержания в Киеве.
Мати та дружина Андрія Антоненка — підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета — звернулися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням забезпечити їм зустріч з ним pic.twitter.com/GYWbfNsCXj— hromadske (@HromadskeUA) 27 декабря 2019 г.
Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.
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