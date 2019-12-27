Понад пів сотні нападів на представників ЗМІ зафіксували в Національній спілці журналістів України цього року. Очільник організації Сергій Томіленко повідомив, що саме від журналістів дедалі частіше лунають образи і навіть заклики до фізичної розправи над "не такими" представниками ЗМІ. Чому напади на медійників роз'єднують спільноту? Розкажуть наші кореспонденти.

"Злодюжки, тупуваті, антиукраїнська короста" - це буквально витримки із заяв медійників у бік своїх колег. У національній спілці журналістів кажуть, що агресія у ЗМІ розколює перофесійну спільноту.

"Журналісти не почуваються безпечно, коли працюють на мітингах на протестах, під час висвітлення судових процесів, постійно відбувається пошук і полювання на не таких журналістів і звичайно в підсмуку це сигнал тревоги, який транслюється із столиці України, він транслюється зокрема по всій Україні його відчувають і наші колеги у регіонах", - говорить Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України.

Найчастіше від нападів потерпають жінки-журналістки, кажуть у Національній спілці. Погрожують їм і на вулицях, і в мережі.

"Журналістки отримують негативні коментарі в соцмережах, отримують погрози у месендежерах, і доходить до погроз у вічі, коли обговорюється зовнішній вигляд людини, її вік, манера вдягатися її соціальний статус відсітність чи присутність дітей", - говорить Ліна Кущ, перший секретар Національної спілки журналістів України.

На дискусію в Національну спілку запросили і тих, хто постраждав через напади, і тих хто закликав до розправи над колегами. Та останні не з'явилися.

"Не можна розділяти на журналістів хороших - їх не можна чіпати, поки влада не поміняється - і на журналістів поганих, які вчора були хорошими і зараз стали поганими і говорять щось не те і їх можна бити. Мова йде про те, що журналіст при виконанні своїх обов'язків має бути захищений і зі сторони держави і зі сторони свого цезу - журналістів", - говорить Андрій Юричко, експерт Академії Української преси.