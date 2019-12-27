Цілий лиман із нечистот виявили жителі села Нова Дмитрівка на Черкащині. Фекалії справжньою рікою течуть у місцеві яри з території звалища сусіднього райцентру Золотоноша. Нестерпний сморід у цих місцях стоїть вже кілька років, але сам розлив люди виявили буквально кілька тижнів тому. У ситуації розбирався Станіслав Кухарчук.

Голова Новодмитрівки веде нас на екскурсію місцевими ярами. У повітрі довкола витає нестерпний сморід. Він шириться на кілька кілометрів - а причиною є ріка з каналізаційних стоків. Від людського ока її приховують дерева та кущі.

Добиратися до місця розливу, як ви бачите, доводиться суцільним чагарником і не дивно, що його тільки недавно побачили, тому що люди тут майже не ходять.

Отруйну річку виявили кілька тижнів тому жителі Новодмитрівки. Вона тягнеться на кілька кілометрів, а бере початок на території Золотоніського полігону твердих побутових відходів. Тут справжнє озеро з каналізаційних стоків. Сільський голова впевнений, нечистоти сюди зливають роками - прошарок мулу вже більше як пів метра.

Михайло Назаренко підозрює, на полігоні навмисно зливають нечистоти з вигрібних ям, щоб не везти їх на міську очисну станцію

"Згідно інструкції, полігон твердих побутових відходів призначений, умовно кажучи, для сміття, а не для рідких відходів - для рідких відходів у Золотоноші є очисні споруди, куди повинні транспортуватись ці відходи", - говорить Михайло Назаренко, сільський голова Новодмитрівської сільської ради.

У тому, що це каналізаційні стоки - упевнені і в екологічній інспекції.

Вони вже відібрали проби ґрунту в місцях розливу. Результати попередніх досліджень - вражають. У землі концентрація амонію та хлоридів перевищує допустимі норми майже учетверо.

"Амоній свідчить про те, що це життєдіяльність людини, продукти, ну ви зрозуміли, життєдіяльності людини, хлориди - це теж свідчить про життєдіяльність людини", - говорить Валентина Тарабукіна, керівничка відділу інструментально-лабораторного контролю екологічної інспекції центрального округу.

Чому на полігоні зливають каналізацію, ні його директор, ні представники золотоніської міськради відповісти не змогли. Єдиний коментар вдалося отримати від вахтерки.

"Я вам ще раз кажу - каналізацію сюди ніхто не возить. - А звідки вона там взялась? - То не каналізація! - А що то?...а що то таке?".

Відмовчатися тепер не вийде, кажуть екологи. Зона забруднення понад шість тисяч квадратних метрів. І тепер загрожує екологічним лихом.

"Масштаби вражають і судячи з усього тут же грунтові води проходять, можливо вже забруднені. А тут же місцеві жителі, криниці - це може спричинити екологічну загрозу жителям", - говорить Тимур Астахов, старший державний інспектор з охорони природнього навколишнього середовища екологічної інспекції центрального округу.

Факт забруднення екологи зафіксували і документи передали до правоохоронних органів.