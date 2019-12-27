Гарний подарунок зробили сьогодні гравці та легенди "Динамо". На столичному стадіоні відбулася благодійна акція.

Футболісти клубу зустрілися з дітьми, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Спочатку подякували маленьким уболівальникам за підтримку, а їхнім батькам за терпіння та витримку. Після "теплих слів" дітям вручили подарунки та провели невелику фотосесію. Далі маленьких уболівальників привітали Новорічною ляльковою виставою.

"Уважаемые родители, приятно с вами встретиться, приятно, что эта наша традиция она длится много-много лет. Конечно хотелось бы от имени руководства ФК "Динамо Киев", всех вас похдравить с наступающим Новым Годом. С наступающим Рождеством", - говорить Володимир Мунтян, легенда ФК "Динамо" Київ.

"Я думаю, что им приятно, что кто-то пришел с "Динамо" с футболистов и уделяет им время. Это самое главное. Здоровье -мэто такое очень важное. И без него плохо. Поэтому в Новом Году пожелать хочу всем крепкого здоровья, позитива, улыбок. И чтобы Новый Год был как минимум лучше, чем прошлый", - говорить Микита Бурда, захисник ФК "Динамо" Київ.