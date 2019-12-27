Скільки німців після Різдва міняють свої подарунки - не знають навіть соціологи

Час купувати подарунки - і час їх міняти. Після Різдва німці йдуть у магазини, щоб обміняти або здати презенти, які їм не сподобалися. Як це відбувається - розкаже Тетяна Логунова.

Люди, черги й пакунки. Такий вигляд мали німецькі магазини напередодні Різдва. До останнього німці вибирали, платили й загортали в подарунковий папір презенти до свята.

"Проти минулого року різдвяні продажі були вищими на кілька відсотків. Люди купували охоче, тому ми дуже задоволені", - говорить Кай Фальк, директор торговельного центру.

Брали усе - від дорогих ґаджетів до парфумів.

"Є класичні подарунки: електроніка, книжки, прикраси, парфуми. І німці не зраджують традиціям. Та дедалі частіше вже не йдуть у магазин, щоб усе це придбати, а купують онлайн", - говорить Кай Фальк, директор торговельного центру.

У перший робочий день після Різдва - у магазинах знову велелюдно. Тільки тепер подарунки вже міняють.

Не той розмір, не той колір, чи взагалі не той подарунок. Після свят німці, яким не сподобалися різдвяні презенти, знову вирушають у магазини. Щоб поміняти або взагалі здати свої дарунки.

У ЗМІ публікують докладні інструкції щодо обміну небажаних товарів. Презент повинен бути неушкодженим, а у того, хто його подарував, необхідно взяти чек або виписку з картки. І тоді торговельні мережі йдуть назустріч.

"Якщо людині подарували не те, вона протягом чотирьох тижнів може в нас поміняти цей презент. На якийсь новий товар, ваучер або й просто отримати за нього гроші", - говорить Александер Майор, представник магазину електроніки.

Скільки німців після Різдва міняють свої подарунки - не знають навіть соціологи. Мовляв, люди неохоче зізнаються, що отримали небажане.

"Мені подарували Лего, ваучер для дайвінгу. А ще одяг. Нічого жахливого цього року не було".

"Я заздалегідь усім сказав, що мені дарувати, щоб не було неприємних сюрпризів. Краще нічого не отримати, ніж те, що не подобається".

Отже виходить, найкращий сюрприз - той, що добре продуманий.