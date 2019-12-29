На Донбассе закончился обмен пленными [ Редактировать ]
На Донбассе завершился обмен пленными. В ходе обмена освобождены 76 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших - в безопасности на подконтрольной Украине территории. Подробности позже", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными.
13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES рассказал про второй этап обмена пленными.
29 октября в ОБСЕ заявили о подготовке обмена пленными.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о периоде подбора подходящих кандидатов для обмена пленными.
4 декабря, президент Владимир Зеленский заявил о том, что рассчитывает на большой обмен пленными на Донбассе до конца года.
26 декабря стало известно, кто включен в списки обмена пленными.
по теме
Аферисты придумали новый способ обмана украинцев
28 декабря, в одном из ресторанов Киева произошла кража денег
Дождик в желудке и стресс от салютов: как обезопасить животных в праздники
Во время новогодних праздников количество травм и заболеваний у домашних животных возрастает
Едва не упали в реку: в Яремче произошло жуткое ДТП с пассажирским автобусом
29 декабря в Яремче произошло ДТП
Из плена отпустили первых украинцев: список освобожденных
Первых 25 украинцев освободили из плена
Обмен пленными: автобус с задержанными попал в ДТП
29 декабря, во время обмена пленными произошло ДТП