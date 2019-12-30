На Світлодарській дузі продовжуються обстріли [ Редактировать ]
За останню добу на Донбасі двічі порушували режим тиші. Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил. Проти наших бійців діяли снайпери. Більше про ситуацію на передовій - Ігор Левенок.
Свіжі вирви, осколки та залишки від мін і гранатометних снарядів. Ось такий вигляд тут має перемир'я. Передова на Світлодарській дузі. З окопів і бліндажів без потреби армійці не виходять. Адже, тільки земля рятує від смертоносного металу. А ворог ним рясно вкриває українські позиції.
"Фактично кожен день, не було такого дня, щоб не було ніяких прострілів, або ніяких подарочків від них і так кожен день".
І бійці кажуть, стріляють по них зовсім не трактористи чи шахтарі, а досвідчені військові артилеристи. У яких днями ще й ротація відбулася. Міни кидають класичним способом.
"Вони стріляють в основному в шахматному порядку і визначають де наші позиції знаходяться. В шахматному порядке легше попасти в позицію іменно".
"От вони приїхали, помінялися ми їх не чіпаємо, а вони раз начинають з мелкотні і продовжують з крупнокаліберного".
Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню повідомляє: за минулий тиждень супротивник вісім разів не допустив патрулі спостерігачів ОБСЄ на непідконтрольні Україні ділянки лінії розмежування. Хлопці в окопах тому не дивуються. Кажуть, цими днями з того боку вони постійно чують гуркіт моторів важкої військової техніки. А її - за всіма угодами - треба було вже відвести.
"Да, гул техніки, от вчора цілий день. - А що за техніка? - Ну гусянка, це більш важка техніка".
"Вот и все ихние договоры. А техника постоянно у них ездит. И причем такое, крупное и гусеничное. Саушки скорее всего", - говорить Вадим, військовослужбовець Збройних сил України.
Тож у розмові щодо перспектив чергового всеохопливого перемир'я бійці на передовій лише кепкують і тримають зброю напоготові.
"Да нє, ну який мир, з їхньої сторони його ніколи не було і не буде. Ну який мир, якщо вони цього не хочуть".
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