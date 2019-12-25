В Украине снизился уровень безработицы - Милованов [ Редактировать ]
В Украине за год снизился уровень безработицы. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.
По данным министра, уровень безработицы снизился на 0,7% в сравнении с прошлым годом.
"Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет уменьшился до 7,3% (по сравнению с 8,0% в III кв. 2018 года), в трудоспособном возрасте - до 7,6%. Количество безработного населения в возрасте 15-70 лет, так и в трудоспособном возрасте уменьшилась и сформировалась почти на одинаковом уровне (1 329 тыс. человек и 1 328 тыс. человек соответственно)", - сообщил Милованов.
Ранее сообщалось, что министр экономики жестоко раскритиковал НБУ.
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