1 января: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
Фото: Главред
1 января - 1-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 364 дня.
В этот день православные почитают святого мученика Вонифатия. Ему молятся об исцелении от болезней, а особо - от распутства и пьянства.
Также православные вспоминают преподобного Илию Муромца, Печерского. Его часто отождествляют с былинным богатырем Ильей Муромцем и считают покровителем воинов.
Главные приметы:
- сильный ветер - к урожаю орехов,
- звездная ночь - горох, чечевица и ягоды уродят;
- иней на деревьях - посевная удачно пройдет;
- теплая погода - к урожаю ржи.
Именинники: Григорий, Илья и Тимофей.
Смотрите также календарь православных праздников.
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