1 января - 1-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 364 дня.

В этот день православные почитают святого мученика Вонифатия. Ему молятся об исцелении от болезней, а особо - от распутства и пьянства.

Также православные вспоминают преподобного Илию Муромца, Печерского. Его часто отождествляют с былинным богатырем Ильей Муромцем и считают покровителем воинов.

Главные приметы:

сильный ветер - к урожаю орехов,

звездная ночь - горох, чечевица и ягоды уродят;

иней на деревьях - посевная удачно пройдет;

теплая погода - к урожаю ржи.

Именинники: Григорий, Илья и Тимофей.

Смотрите также календарь православных праздников.