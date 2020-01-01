С нового 2020 года цена на газ в Украине выросла с 5878 гривен до 6600 гривен за одну тысячу кубометров. Указанные цены не включают стоимость транспортировки топлива, передает "Главком".

Как известно, с 1 января правительство прекратило регулировать цены на газ для населения, которые ранее удерживало на определенном уровне, компенсируя поставщикам разницу с рыночной ценам. С 2020 года цена определяется, исходя из мировых цен на топливо с учетом стоимости транспортировки.

Так, цена в 6600 грн за одну тысячу кубометров будет действовать до конца отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что с 1 января за нетрезвое вождение украинцы несут уголовную ответственность.