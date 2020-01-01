После футбольного матча в тюрьме погибли 16 заключенных [ Редактировать ]
В мексиканском штате Сакатекас произошла драка в тюрьме после футбольного матча, в результате чего 16 заключенных были убиты и пятеро получили ранения. Об этом сообщает Al Jazeera.
Правительство начало расследование, чтобы установить лиц, ответственных за драку и то, как огнестрельное оружие попало в тюрьму.
Заключенный был арестован за использование огнестрельного оружия. Также в тюрьме были обнаружены еще три пистолета и различные ножи.
Ранее сообщалось, что мужчина попросил у коллеги пистолет и застрелился.
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