Мужчина попросил у коллеги пистолет и застрелился в офисе [ Редактировать ]
В Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда, 6 случилось происшествие. Так, во время распития спиртных напитков один из мужчин получил огнестрельное ранение головы. Об этом сообщает "Информатор".
По предварительной информации, двое мужчин распивали спиртные напитки в офисном помещении. У одного из них при себе был зарегистрированный пистолет для отстрела резиновых пуль. Во время диалога мужчина попросил у товарища пистолет, чтобы посмотреть.
Тот ему не отказал и передал оружие коллеге. В какой-то момент, по неизвестным причинам, произошел выстрел. Мужчина получил огнестрельное ранение головы. Его госпитализировали в больницу. Подробности предстоит выяснить следственно-оперативной группе.
Ранее сообщалось, что мужчина зверски убил палкой приятеля, а также под Харьковом мужчина убил друга табуретом.
по теме
В Киеве пьяный мужчина изрезал соседа во дворе дома
В воскресенье, 29 декабря, в Голосеевском районе Киева на улице Васильковской случилось происшествие
В киевском парке жестоко убили мужчину
В Святошинском районе Киева случилось происшествие
В Киеве на мосту Патона произошло жуткое ДТП
Toyota Land Cruiser вылетел на встречку, столкнулся с Daewoo Gentra и врезался в отбойник
В Киеве обстреляли мужчину в авто, преступник скрылся
Полиция ввела специальную операцию "Сирена"
В Киеве парня зарезали в парке
В Святошинском районе Киева возле улицы Владимира Покатила на территории парка "Юность" нашли труп