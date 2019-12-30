В Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда, 6 случилось происшествие. Так, во время распития спиртных напитков один из мужчин получил огнестрельное ранение головы. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, двое мужчин распивали спиртные напитки в офисном помещении. У одного из них при себе был зарегистрированный пистолет для отстрела резиновых пуль. Во время диалога мужчина попросил у товарища пистолет, чтобы посмотреть.

Тот ему не отказал и передал оружие коллеге. В какой-то момент, по неизвестным причинам, произошел выстрел. Мужчина получил огнестрельное ранение головы. Его госпитализировали в больницу. Подробности предстоит выяснить следственно-оперативной группе.

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