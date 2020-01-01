В ГБР рассказали о проделанной работе в 2019 году [ Редактировать ]
Государственное бюро расследований считает, что по итогам 2019 года "не справилось с первоочередными задачами и вызовами сегодняшнего дня". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, в работе ведомства были установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении.
В ГБР просят направлять им предложения по преодолению кризиса в ведомстве, повышению эффективности работы следственных и оперативных подразделений.
"Мы ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и др. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлены их подтверждения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Гончарук подытожил работу парламента в 2019 году.
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