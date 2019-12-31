Главная задача на на 2020 год - строительство дорог в стране. Такое заявление сделала премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью одному из телеканалов.

Глава правительства уточнил, что в 2020 году нужно построить четыре тысячи километров дорог, хотя можно сделать и больше".

Это не верхний предел, это вопрос, в частности, насколько удастся привлечь к выполнению задач подрядчиков качественных, в том числе с международными деньгами.

Гончарук добавил, еще есть несколько "амбициозных проектов", в частности запорожский мост, который "на особом счету".

Читайте также Укрепление гривны: Гончарук сделал заявление

"Нам нужно построить фактически новую дорогу из Киева до Днепра. Там есть такой участок большой, который уже начинает строиться, и за следующий год мы должны как минимум очень серьезно продвинуться, если вообще не полностью его построить - из Решетиловки до Днепра", - рассказал он.

"Дорогами нужно сшить страну", - резюмировал Гончарук, отметив, что это задача №1 на следующий год.

Раньше сообщалось о том, что Гончарук обратился к украинцам. А также Гончарук рассказал о задолженностях по зарплатам.