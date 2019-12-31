Гончарук поставил главную задачу на 2020 год [ Редактировать ]
Главная задача на на 2020 год - строительство дорог в стране. Такое заявление сделала премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью одному из телеканалов.
Глава правительства уточнил, что в 2020 году нужно построить четыре тысячи километров дорог, хотя можно сделать и больше".
Это не верхний предел, это вопрос, в частности, насколько удастся привлечь к выполнению задач подрядчиков качественных, в том числе с международными деньгами.
Гончарук добавил, еще есть несколько "амбициозных проектов", в частности запорожский мост, который "на особом счету".
"Нам нужно построить фактически новую дорогу из Киева до Днепра. Там есть такой участок большой, который уже начинает строиться, и за следующий год мы должны как минимум очень серьезно продвинуться, если вообще не полностью его построить - из Решетиловки до Днепра", - рассказал он.
"Дорогами нужно сшить страну", - резюмировал Гончарук, отметив, что это задача №1 на следующий год.
Раньше сообщалось о том, что Гончарук обратился к украинцам. А также Гончарук рассказал о задолженностях по зарплатам.
по теме
Алкотестер у подарунок: європейців привчають відповідально зустрічати Новий рік
У Парижі влаштували безкоштовні вуличні уроки для тих, хто збирається пити алкоголь у новорічну ніч
Новый год - 2020: где будут праздновать первые лица Украины
Где встретит новый год 2020 президент Украины, спикер парламента и глава Офиса президента
Госбюджет может быть пересмотрен - Гончарук
Гончарук допустил, что в феврале Кабинет министров в связи с укреплением гривни может пересмотреть госбюджет
"Украина у нас одна": Гончарук обратился к украинцам
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил украинцев, празднующих католическое Рождество
Коммуналка в Украине снизится - Гончарук
Сумма в платежке за тепло должна снизиться до 30%