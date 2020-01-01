Папа Римский Франциск во время традиционной проповеди публично извинился за то, что ударил по руке женщину на площади Святого Петра, которая хотела к нему обратиться. Кадры выступления понтифика опубликовала в среду газета La Repubblica.

"Любовь делает тебя терпеливым. Но иногда мы теряем терпение. В том числе и я. Я прошу прощения за вчерашний ужасный пример", - сказал Франциск во время своего выступления.

Напомним, что накануне вечером Папа Римский вышел на площадь Святого Петра в Ватикане во время новогоднего торжества. В тот момент, когда он отходил от собравшихся на площади людей, одна женщина схватила понтифика за руку и резко потянула к себе. Папа Римский попытался вырваться и в ответ несколько раз удрал женщину по руке.