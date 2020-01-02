В новогоднюю ночь в Мукачево на улице Ференца Листа случилось страшное происшествие. Известно, что злоумышленник открыл стрельбу из ручного гранатомета. Полиция разыскивает правонарушителя. Об этом передает пресс-служба полиции в Закарпатской области.

"Сейчас известно, что в результате выстрела пострадавших нет. Поврежден забор одного из домохозяйств. На месте происшествия осталась часть от снаряда", - отметили в полиции.

Обстоятельства происшествия и причастные лица устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Одессе полиция задержала правонарушителей со стрельбой.