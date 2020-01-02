Ужасающий пожар под Запорожьем забрал жизни детей [ Редактировать ]
2 января, под Запорожьем произошел жуткий пожар в жилом доме, из-за чего погибло двое детей 2015 и 2018 годов рождения. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"Также в реанимационное отделение в тяжелом состоянии госпитализирована мать детей. Ужасная трагедия и очередное напоминание о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Запорожье во время пожара погибли двое людей.
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