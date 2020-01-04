В Ривненской области на автодороге Городище-Ровно-Староконстантинов произошло смертельное ДТП. В результате столкновения трех автомобилей погибли два человека, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Выяснилось, что водитель автомобиля ВАЗ 2110, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Renault Trafic.

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От удара микроавтобус отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Honda Civic.

В результате ДТП водитель Honda от полученных травм погиб на месте происшествия. Водителя микроавтобуса пытались спасти медики скорой медицинской помощи. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Выясняются все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что в жутком ДТП под Киевом погиб спасатель.