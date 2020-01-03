Вырезали из авто: в Киеве на Васильковской произошло смертельное ДТП [ Редактировать ]
В пятницу, 3 января, в Киеве на перекрестке улиц Васильковская и Бурмистенко произошло смертельное ДТП. В результате столкновения Mercedes, BMW и Hyundai погиб мужчина, сообщает "Информатор".
Погибшего вырезали спасатели. По словам водителя Hyundai, он ехал по улице Васильковской со стороны Голосеевской площади.
В этот момент ему на встречу ехал Mercedes, а с Бурмистенко выезжал BMW, который ударил Mercedes. От столкновения Mercedes выбросило на полосу встречного движения, где в него врезался Hyundai.
После удара водителя Mercedes зажало в салоне. Его не смогли вытащить из машины без помощи спасателей. К сожалению, он был уже мертв. Также в больницу забрали женщину-пассажира из Hyundai. Ее травмы незначительные.
Ранее сообщалось, что Chevrolet "влетел" в Land Rover и сгорел дотла.
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