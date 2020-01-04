Рейтинг политиков, которые благодаря своему влиянию могут приблизить завершение конфликта на Донбассе опубликовало французское международное агентство Facta.media.

Первое место в перечне занял президент России Владимир Путин, на втором - глава украинского государства Владимир Зеленский. Третий - французский лидер Эммануєль Макрон, четвертый - канцлер Германии Ангела Меркель, на пятой позиции - президент США Дональд Трамп, шестое место - председатель Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

В топ-10 также попали президент Белоруссии Александр Лукашенко - он восьмой, а дальше европейской дипломатии Жозеп Боррель. Замыкает десятку спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Хайди Грау.