НАТО приостанавливает учения в Ираке [ Редактировать ]
На фоне обострений, начавшихся после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, НАТО приостанавливает учебную миссию в Ираке, сообщает novinite.
Представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что миссия по подготовке иракских силовых структур, которая действует по просьбе Багдада, была временно приостановлена из-за убийства иранского военного командующего Сулеймани.
"Миссия НАТО продолжается, но учебные мероприятия сейчас приостановлены", - сказал Уайт.
Ранее сообщалось, что США отправляют на Ближний Восток тысячи солдат.
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