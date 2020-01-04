На фоне обострений, начавшихся после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, НАТО приостанавливает учебную миссию в Ираке, сообщает novinite.

Представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что миссия по подготовке иракских силовых структур, которая действует по просьбе Багдада, была временно приостановлена из-за убийства иранского военного командующего Сулеймани.

"Миссия НАТО продолжается, но учебные мероприятия сейчас приостановлены", - сказал Уайт.

Ранее сообщалось, что США отправляют на Ближний Восток тысячи солдат.