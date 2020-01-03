Президент Ирана прокомментировал ликвидацию генерала Сулеймани [ Редактировать ]
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что ликвидация генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани укрепит решимость Тегерана противостоять США.
По его словам, смерть Сулеймани "удвоит решимость великого народа Ирана и других свободных народов региона выстоять против жадности США и защитить ценности ислама".
"Нет сомнений в том, что великий народ Ирана и другие свободные народы в регионе отомстят за это ужасное злодеяние преступной Америки", - добавил он.
Также он отметил, что убийство Сулеймани лишь демонстрирует беспомощность политики Соединенных Штатов в регионе.
Напомним, международный аэропорт Багдада обстреляли ракетами.
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