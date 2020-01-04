"Третья мировая война" обрушила сайт призывной службы США [ Редактировать ]
Сайт призывной службы (Selective Service System) США рухнул на фоне распространения в сети слухов о возможном начале Третьей мировой войны. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Twitter-аккаунте.
"Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", - говорится в сообщении.
Ранее хештег #WWIII (Третья мировая война) попал в число самых популярных в Twitter: менее чем за сутки пользователи опубликовали более 3,5 миллиона постов на эту тему.
Актуальность хештега связывают со смертью главы спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Багдаде.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал цель убийства Касема Сулеймани.
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