Сайт призывной службы (Selective Service System) США рухнул на фоне распространения в сети слухов о возможном начале Третьей мировой войны. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Twitter-аккаунте.

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"Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", - говорится в сообщении.

Ранее хештег #WWIII (Третья мировая война) попал в число самых популярных в Twitter: менее чем за сутки пользователи опубликовали более 3,5 миллиона постов на эту тему.

Актуальность хештега связывают со смертью главы спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Багдаде.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал цель убийства Касема Сулеймани.