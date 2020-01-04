В Киеве жестоко убили двух девушек в съемной квартире [ Редактировать ]
В субботу, 4 января, в Киеве в Подольском районе случилось страшное происшествие. Так, на улице Кирилловской в одной из квартир были найдены тела двух девушек. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство и начато досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
По предварительной информации, правоохранителям поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении собственной квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила два бездыханные тела женского пола.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт. Сейчас личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения.
По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье зверски изрезали мужчину, а также в Днепре нашли тело мужчины в крови.
по теме
Киевская елка попала в ТОП-5 лучших в Европе
В этом году ее длина составила 30 метров
1 января: куда можно сходить в Киеве (афиша)
В среду, 1 января, в праздничный день не стоит сидеть дома
В Киеве на "Лыбедской" прогремела стрельба
В новогоднюю ночь, 1 января, в Киеве произошла драка со стрельбой
В Киеве на станции метро появился символ 2020 года
Гидеван, написал, что в лапках этого грызуна целый мир с настоящей сказочной зимой
В Киеве на Троещине открыли стрельбу
Неизвестные обстреляли рынок на улице Драйзера Деснянского района столицы