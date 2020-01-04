В субботу, 4 января, в Киеве в Подольском районе случилось страшное происшествие. Так, на улице Кирилловской в одной из квартир были найдены тела двух девушек. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство и начато досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По предварительной информации, правоохранителям поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении собственной квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила два бездыханные тела женского пола.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт. Сейчас личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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